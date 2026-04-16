Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olay ile sarsıldı.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silahla okula girerek öğrencilere ateş açtı.

Yaşanan vahim olayın bilançosu oldukça ağır oldu.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken bu kişilerden birinin öğretmen kalanlarının ise öğrenci olduğu aktarıldı.

13 kişinin ise yaralandığı yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Saldırıda hayatını kaybedenler düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı.

Törenlerde ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ÇOK SAYIDA YETKİLİ KATILDI

Saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Kazıcı'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Duraklı Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına küçük çocuğun babası Hacı Mustafa, annesi Ayşegül Kazıcı ve yakınları ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında tabutun başına gelen Kazıcı'nın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Hepsi 11 yaşında olan Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü.

Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASI TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yeşil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Düziçi ilçesindeki Haruniye Camisi'ne götürüldü.

Cenaze namazına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende, anne Yeşil oğlunun kıyafetine, baba ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

ÖĞRENCİLERİNE KENDİNİ SİPER EDEN ÖĞRETMEN

Olayda yaşamını yitiren 55 yaşındaki matematik öğretmeni Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak kırsal Tekir Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camisi'ne getirildi.

Tabutun başında eşi Ramazan, çocukları Furkan ve Ertuğrul ile diğer yakınları gözyaşı döktü.

Matematik öğretmeni Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.