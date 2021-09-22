Mame Thiam: Elhamdülillah 3 puanı kazandık

Galatasaray maçında attığı 2 golle takımını sırtlayan Mame Thiam maç sonu yaptığı açıklamasında, "Zor bir maçtı. Elhamdülillah 3 puanı kazandık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi hücuma yönelik oyun sergilemesi sonucu aradığı golü 39. dakikada Mame Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan ile buldu.

İkinci yarıya da etkili bir oyunla başlayan Kayserispor 53. dakikada Thiam ile tekrar fileleri havalandırdı.

GALATASARAY LİGDE ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YENİLDİ

3-0'lık bir galibiyetle maçı tamamlayan ev sahibi ekibi puanını 10'a çıkarırıken, Galatasaray da ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

"İYİ OYNADIK VE 3 PUANI ALDIK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Thiam, "Çok önemli ve zor bir maçtı. Elhamdülillah 3 puanı kazandık, mutluyuz. Yaptığımız analizlerde hocamızla bir karar verdik. Takım halinde önde baskılı oynamaya karar verdik. Tüm takım iyi oynadı neticesinde 3 puanı aldık. Önümüzde Giresunspor'la oynayacağımız maç var" dedi.