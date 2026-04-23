Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Türk sporcular Avrupa'yı sallamaya devam ediyor.

Milli sporcu Rıza Kayaalp'ın, Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanan ilk güreşçi ünvanını almasının ardından ikince kez göğsümüz kabardı.

NESRİN BAŞ AVRUPA ŞAMPİYONU

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 68 kilogramda mücadele eden milli güreşçimiz Nesrin Baş, finalde Alina Shauchuk’u mağlup ederek ikinci kez Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu.

TÜRKİYE'DE ÜST ÜSTE İKİ ALTIN MADALYA

Çeyrek finalde İsveçli Tindra L. Sjöberg’i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükselen milli güreşçimiz, yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 12-1 teknik üstünlükle yenerek finale çıktı.

Bu önemli zaferle birlikte sporcumuz, Rıza Kayaalp'ın ardından ülkemiz ikinci altın madalyayı getirdi.

İKİNCİ ALTIN MADALYASI

Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı.