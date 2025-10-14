18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'e kaybetti

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın son maçında 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İLE Portekiz karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'in golünü 55. dakikada Eduardo Ferreira kaydetti.
SAMET AYBABA İZLEDİ
Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.
TÜRKİYE, DÖRDÜNCÜ BİTİRDİ
Bugün oynanan maçların ardından Portekiz, turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken İspanya ikinci, Romanya üçüncü, Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.