A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Kosova'yı yakından tanıyalım

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Kosova, deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finale adını yazdırdı.

Ev sahibi ekip 6. dakikada Martin Valjent ile 1-0 öne geçerken, 21. dakikada Veldin Hodza ile Kosova beraberliği yakaladı ve soyunma odasına takımlar 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıya hızla başlayan Slovakya, 46. dakikada Lukas Haraslin ile skoru 2-1'e getirdi.

Bir dakika sonra Fisnik Asllani ile Kosova yeniden skoru eşitledi.

Kosova, 60. dakikada Florent Muslija ile 72. dakikada Kreshnik Hajrizi'nin golleriyle skoru 4-2 yaparken, 90+4. dakikada David Strelec'in fileleri havalandırmasıyla mücadele 4-3 sona erdi.

FİNAL SALI GÜNÜ

Bu sonuçla Kosova finale yükselerek A Milli Futbol Takımı'nın rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu finali 31 Mart Salı günü Kosova - Türkiye arasında oynanacak.

14.000 kapasiteye sahip Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

HENÜZ BÜYÜK TURNUVAYA KATILAMADILAR

Kosova, uzun yıllar boyunca uluslararası arenada tanınmadığı için resmi turnuvalara katılamadı.

Ancak 2016 yılında hem FIFA hem de UEFA üyeliği alarak resmi maçlara çıkmaya başladı.

İlk resmi turnuvalarından biri 2018 Dünya Kupası elemeleri oldu.

Kosova, henüz büyük turnuvalara (Dünya Kupası / Avrupa Şampiyonası) katılım sağlayamadı.

Balkan ülkesi son yıllarda Avrupa’nın “gelişen takımları” arasında gösteriliyor.

KOSOVA'NIN KADROSU

116,48 milyon euro kadro değeri bulunan Franco Foda yönetimindeki Kosova'da dikkat çeken isimler bulnuyor.

1.6 milyon nüfusa sahip olan Kosova'nın en değerli oyuncuları Alman ekibi Hoffenheim'ın formasını giyiyor.

30 milyon euroluk piyasa değeri bulunan santrfor Fisnik Asllani ile 20 milyon değeri olan stoper Albian Hajdari öne çıkan isimler arasında.

Juventus'un kanat oyuncusu Edon Zhegrova ise 14 milyon euroluk değeriyle dikkat çekiyor.

Daha önce Adana Demirspor forması giyen ve şu an Sassuolo'nun kalesini koruyan Arijanet Muric'in ise 7.5 milyon euro değeri bulunuyor.

7 milyon euro değeri olan Sparta Prag forması giyen santrfor Albion Rrahmani de öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Takımın en tecrübeli isimlerinden biri ise Vedat Muriqi. Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen 4.5 milyon euro piyasa değerindeki 31 yaşındaki oyuncu, kariyerini İspanyol ekibi Mallorca'da sürdürüyor.

Kosova'nın kadrosunda Süper Lig'den de 3 futbolcu bulunuyor. Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Milot Rashica ve Alanyasporlu isimler Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti geniş kadroda yer alıyor.

KOSOVA'YA KARŞI YENİLGİMİZ YOK

A Milli Futbol Takımımız, tarihi boyunca Kosova ile 2 resmi maça çıktı.

Milliler, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile yaptığı maçları kazandı.

Ay-yıldızlılar, 12 Kasım 2016 tarihinde evinde Kosova'yı 2-0'lık skorla yenerken, 11 Haziran 2017'de de deplasmanda 4-1'lik skorla galip geldi.

Öte yandan Türkiye, Kosova henüz FIFA tarafından tanınmazken dost ülkeye destek olmak için deplasmanda maç oynamaya gitmişti.

Milliler, bu hazırlık maçını 6-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.