A Milli Takım’ın EURO 2024 için çifte şansı var

A Milli Takım’ın EURO 2024 için çifte şansı var

Ay yıldızlılar elemelerde gruptan çıkamasa bile Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda şansını sürdürecek. B Ligi’ne yükselen A Milli Takım, Uluslar Ligi kontenjanından çekilecek EURO 2024’e gidebilir.

A Milli Takım’ın Lüksemburg karşısında 3 kez geriye düşüp beraberliği zar zor kurtardığı maçtaki performansı ve teknik direktör Stefan Kuntz’un oyuncu tercihleri ile ilgili tartışmalar sürerken alınan 1 puan kritik öneme sahip.

Ay yıldızlılar gruptaki 5. maçta aldığı bu beraberlikle ile birlikte puanını 13’e yükselterek UEFA Uluslar Ligi’nde C’den B Ligi’ne yükselmeyi garantilerken aynı zamanda 2024’te Almanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası katılma yolunda kendisine alternatif yarattı.

10 grupta ilk 2'ye girmeyi başaran ülkeler hak kazanacak

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024’te elemelerin kuraları 9 Ekim’de Frankfurt’ta çekilecek. 10 grupta ilk 2’ye girmeyi başaran ülkeler şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

3 ülke ise Uluslar Ligi kontenjanından Almanya biletini alacak. Uluslar Ligi’nde A, B ve C Ligi’nde en çok puan toplayan ve Avrupa Şampiyonası’na katılım sağlayamayan takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda her ligin kazananı EURO 2024’e gidecek.

Yarı finaller çift, finaller tek ayaklı

A Milliler mart ayında başlayıp 2023 Kasım’da sona erecek grup maçlarında ilk 2 içinde yer bulamasa dahi Avrupa Şampiyonası yolunda umutlarını taze tutacak. Ay yıldızlılar C Ligi’nde en çok puan toplayan diğer 3 takımla yarışacak.

Şu an Türkiye’nin (13) yanı sıra Kazakistan (13), Yunanistan (12) ve Gürcistan (10) en çok puan alan takımlar olarak öne çıkıyor. Play-off aşamasında yarı finaller çift ayaklı, final ise tek ayaklı oynanacak. Finali kazanan da Euro 2024’te Almanya’daki yerini alacak.