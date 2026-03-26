Ali Koç ve oğlu, Türkiye - Romanya maçına geldi

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Türkiye - Romanya karşılaşmasını statta takip etti.
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Türkiye, Romanya’yı konuk etti.
Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çaldı.
Letexier’in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi.
ALİ KOÇ VE OĞLU TRİBÜNDE
Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünde dikkat çeken isimler yerini aldı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Türkiye-Romanya karşılaşmasını statta takip etti.
Öte yandan Kerim Rahmi Koç'un formasının arkasında "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan'ın isminin yazması dikkat çekti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi