Ampute Milli Futbol Takımı'nın İsrail maçı öncesi motivasyon konuşması Türk Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmasının ardında, kaptan Rahmi Özcan'ın İsrail maçı öncesinde yaptığı motivasyon konuşması büyük yankı buldu.

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İHA

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Grup aşamasında İsrail ile karşılaşmadan önce takım kaptanı Rahmi Özcan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ise büyük ilgi gördü.

"İnsanlık tarihinin en büyük soykırımcısına karşı maça çıkıyoruz"

İsrail'e tepkisini dile getirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımcısı şerefsiz İsrail'e karşı bugün maça çıkıyoruz. Dünyanın en büyük soykırımcı devleti, bebek katili İsrail karşısında bugün şampiyon gibi savaşmaya çıkıyoruz. Filistin halkının, ölen evlatlarımızın, anne ve babaların şerefini, onurunu korumak için çıkıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağı, İstiklal Marşı ve hilalinin gölgesinde çıkıp, bu maçı Allah için Allah için alacağız, Allah yardımcımız olsun.

Sosyal medyada büyük beğeni topladı

Takım arkadaşlarını motive ettiği konuşma, sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı.

Ay-yıldızlılar, İsrail ile oynadığı o karşılaşmada sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)