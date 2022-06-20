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    Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den 12 madalya

    Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda ikinci olurken, sporcularımız 12 madalya kazandı
    • 20.06.2022 - 03:34
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    Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den 12 madalya

    Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, organizasyonda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

    AA'nın haberine göre; Türkiye'nin 35 sporcuyla temsil edildiği organizasyonda madalya alan isimler şöyle:

    Avrupa Karate Şampiyonası nda Türkiye den 12 madalya #1

     

    Altın:

    Süleyman Aydemir (76 kilo)

    Burak Özdemir (60 kilo)

    Buse Kılıç (54 kilo)

    Furkan Kaynar (Kata)

    Enes Özdemir (Kata)

    Avrupa Karate Şampiyonası nda Türkiye den 12 madalya #2

    Gümüş:

    Hasan Celal Yıldırım (61 kilo)

    Bronz:

    Mustafa Aydemir (+76 kilo)

    Hatice Sena Kaya (Kata)

    Muhammed Efe Yurtseven (Kata)

    Elif Karaboğa (Kata)

    Keyda Nur Çolak (Kata)

    Görkem Aslan, Ali Efe Akbaba, Enes Sad Beşbadem (Ümit Takım Kata)


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