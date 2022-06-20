Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den 12 madalya

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda ikinci olurken, sporcularımız 12 madalya kazandı

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, organizasyonda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

AA'nın haberine göre; Türkiye'nin 35 sporcuyla temsil edildiği organizasyonda madalya alan isimler şöyle:

Altın:

Süleyman Aydemir (76 kilo)

Burak Özdemir (60 kilo)

Buse Kılıç (54 kilo)

Furkan Kaynar (Kata)

Enes Özdemir (Kata)

Gümüş:

Hasan Celal Yıldırım (61 kilo)

Bronz:

Mustafa Aydemir (+76 kilo)

Hatice Sena Kaya (Kata)

Muhammed Efe Yurtseven (Kata)

Elif Karaboğa (Kata)

Keyda Nur Çolak (Kata)

Görkem Aslan, Ali Efe Akbaba, Enes Sad Beşbadem (Ümit Takım Kata)