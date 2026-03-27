Beşiktaş taraftar grubundan Vincenzo Montella'ya Orkun Kökçü tepkisi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova oldu.

Final mücadelesi 31 Mart Salı günü TSİ 22.45'te Kosova'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Beşiktaş formasıyla kariyerinin en formada dönemlerinden birisini geçiren Orkun Kökçü, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş taraftar grubu, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kararına tepki gösterdi.

"ANLAŞILMASI GÜÇ BİR DURUMDUR"

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş'ımıza transferi öncesinde milli takımın değişmez isimlerinden biri olan kaptanımız Orkun'un, böylesine formda bir dönem geçirirken ilk 11 dışında bırakılması ciddi bir soru işareti yaratmaktadır. Performansı ortadayken bu tercihin hangi gerekçeye dayandığı, futbol kamuoyu açısından anlaşılması güç bir durumdur!

MONTELLA'DAN ORKUN YANITI

Basın toplantısında Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü ilk 11'de tercih etmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimizi kendisi de biliyor. İlişkimiz inanılmaz güzel. Kendisinin formda olduğunu biliyorum. Bu seçimi yaparken zorlandım. Hoca olarak kendi konfor alanım için çalışmıyorum, takıma gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail Yüksek gibi özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğuna inandığım için İsmail'i oynattım. Hoca olarak her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ FORMAYLA YEDEK BEKLİYOR

Öte yandan Orkun'un milli takımdaki son maçlarda formadan uzak kalması dikkat çekti.

Orkun, Beşiktaş'a transfer olmadan önce son 17 milli maçın 15'ine ilk 11'de başladı.

Orta saha oyuncusu, siyah-beyazlılara imza attıktan sonra ise son 7 maçta sadece 2 kez sahaya 11'de çıktı.