Brezilya seriyi bozmadı! 2026 Dünya Kupası'nı da kaçırmadılar

İHA

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta karşılaşmasında Brezilya, Paraguay'ı konuk etti.

Sambacılar, müsabakadan Vinicius Junior'un 44. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Brezilya, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandı.

2 MAÇTA 4 PUAN

2024-2025 sezonu tamamlanmasının ardından Real Madrid'den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başında çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK YER ALAN TAKIM

1930 yılından itibaren toplam 22 Dünya Kupası'na da katılan Brezilya, finallerde en çok mücadele eden ülke konumunda yer alıyor.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya, 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

Son şampiyon Arjantin ise 35 puanla bu grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

5 KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Sambacılar 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında kupayı müzesine götürdü.