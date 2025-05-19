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Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet

Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, San Marino ve Slovenya ile oynancak maçlar için Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.