Egemen Korkmaz, milli maçta aniden yere yığıldı!

Türkiye, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşıyor.

Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, fenalaşarak bir anda yere yığıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.

Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.

Maçın hakemi Alessandro Dudic ise bu olayın ardından oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

BİLİNCİ YERİNDE

43 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konu hakkında açıklaması şu şekilde:

Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.