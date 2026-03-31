Ziraat Bankkart, Asseco Resovia'ya set vermedi

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı 3-0 yendi.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Ziraat Bankkart Voleybol Takımı ile Polonya takımı Asseco Resovia karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz oldu.
İlk maçı da 3-0 kazanan başkent temsilcisi, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
ZİRAAT BANKKART, SET VERMEDEN YARI FİNALDE
Asseco Resovia, 2'si bloktan olmak üzere peş peşe aldığı sayılarla 14-11 öne geçti.
Nimir ve Fornal'ın smaçlarıyla skoru 16-16'ya getiren, Murat Yenipazar'ın servislerinin ardından elde ettiği sayılarla rakibine 19-17'lik üstünlük kuran başkent ekibi, kalan bölümde daha az hata yaptı ve Nimir'in "ace"iyle ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı.
İkinci setin başında 3-0'lık seri yakalayan Ziraat Bankkart, rakibinin servis hataları, blokta aksaması ve hücumda iyi organize olamamasından yararlanarak farkı 5 sayıya (17-12) çıkardı.
Avantajını setin sonuna kadar koruyan Ziraat Bankkart, 25-19'luk skorla 2. seti de kazandı ve Dörtlü Final'i garantiledi.
Skorun önemini yitirmesi sonrası takımlar, 3. sette sahadaki 6'larını büyük oranda değiştirdi.
Ziraat Bankkart, başında 3-0, ortasında ise 15-12 geriye düştüğü 3. seti de 25-21 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.
BİR KEZ DAHA SON 4'TELER
Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu başkent ekibi, Polonya'daki ilk maçta 3-0 yendiği rakibini, Ankara'da da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girdi.
DÖRTLÜ FİNAL İTALYA'DA
2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek.
75 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Kooy, Hilmi Şahin, Burakhan Tosun, Jokela, Özgür Karababa)
Asseco Resovia: Janusz, Louati, Demyanenko, Butryn, Szalpuk, Poreba (Zatorski, Shoji, Cebulj, Nowak, Bucki, Vasina, Sapinski, Potera)
Setler: 25-22, 25-19, 25-21
Süre: 75 Dakika