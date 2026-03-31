Ziraat Bankkart, Asseco Resovia'ya set vermedi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Ziraat Bankkart Voleybol Takımı ile Polonya takımı Asseco Resovia karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz oldu.

İlk maçı da 3-0 kazanan başkent temsilcisi, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

ZİRAAT BANKKART, SET VERMEDEN YARI FİNALDE

Asseco Resovia, 2'si bloktan olmak üzere peş peşe aldığı sayılarla 14-11 öne geçti.

Nimir ve Fornal'ın smaçlarıyla skoru 16-16'ya getiren, Murat Yenipazar'ın servislerinin ardından elde ettiği sayılarla rakibine 19-17'lik üstünlük kuran başkent ekibi, kalan bölümde daha az hata yaptı ve Nimir'in "ace"iyle ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı.

İkinci setin başında 3-0'lık seri yakalayan Ziraat Bankkart, rakibinin servis hataları, blokta aksaması ve hücumda iyi organize olamamasından yararlanarak farkı 5 sayıya (17-12) çıkardı.

Avantajını setin sonuna kadar koruyan Ziraat Bankkart, 25-19'luk skorla 2. seti de kazandı ve Dörtlü Final'i garantiledi.

Skorun önemini yitirmesi sonrası takımlar, 3. sette sahadaki 6'larını büyük oranda değiştirdi.

Ziraat Bankkart, başında 3-0, ortasında ise 15-12 geriye düştüğü 3. seti de 25-21 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

BİR KEZ DAHA SON 4'TELER

Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu başkent ekibi, Polonya'daki ilk maçta 3-0 yendiği rakibini, Ankara'da da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girdi.

DÖRTLÜ FİNAL İTALYA'DA

2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek.

75 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Kooy, Hilmi Şahin, Burakhan Tosun, Jokela, Özgür Karababa)

Asseco Resovia: Janusz, Louati, Demyanenko, Butryn, Szalpuk, Poreba (Zatorski, Shoji, Cebulj, Nowak, Bucki, Vasina, Sapinski, Potera)

Setler: 25-22, 25-19, 25-21

Süre: 75 Dakika