Fenerbahçe, Sosa'yı gözden çıkardı

Sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe 'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'nin ligde ve Avrupa'da oynadığı son 6 maçta forma giyemeyen Jose Sosa gözden çıkarıldı.

MALİ ANLAMDA RAHATLANACAK

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa için devre arasında gelecek olası teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Yeni transferler sonrası forma şansı azalan ve yüksek maaşıyla dikkat çeken Jose Sosa'nın takımdan ayrılması halinde mali anlamda da rahatlama sağlanacak.

Arjantin ekiplerinden Estudiantes, altyapısında yetişen Jose Sosa'yı sezon başında istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

ESTUDIANTES ÇOK İSTEKLİ

Öte yandan Estudiantes Başkanı Martin Gorostegui, konuyla ilgili birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Jose Sosa transferinin gerçekleşmesini çok isterim" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Jose Sosa kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez. Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı."