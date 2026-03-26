Ferdi Kadıoğlu: Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR POZİSYONUN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Gol pozisyonunun devre arasında planlandığını belirten milli futbolcu, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk." dedi.

"HAYDİ TÜRKİYE"

Karşılaşmanın ardından taraftara da mesaj gönderen Ferdi Kadıoğlu, birlik çağrısında bulundu:

Haydi Türkiye, hep beraber!