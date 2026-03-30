A Milli Futbol Takımı, Fadil Vokrri Stadı'nda yürüyüş yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü.

Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

HACIOSMANOĞLU, TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yürüyüşü saha kenarından takip etti.

Statta fotoğraf çektiren ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti.