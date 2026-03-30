Göztepe'de 11 voleybolcuyla yollar ayrıldı

Voleybol Sultanlar Ligi'ni 11. sırada noktalayan Göztepe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

İzmir temsilcisi Göztepe, sezonun sona ermesinin ardından 11 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile yollar ayrıldı.