İrfan Can Kahveci: Türk milletini tanıyamadılar galiba

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.

Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti.

Ay-yıldızlılar, yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.

Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.

"TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMADILAR!"

A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takım oteline yönelik saldırıya değinen İrfan Can Kahveci, yaşananların kendilerini etkilemediğini vurguladı.

Milli futbolcu, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"

Dünya Kupası hedeflerine de değinen Kahveci, takımın bu başarıyı elde edebilecek güce sahip olduğunu söyledi. "Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum." dedi.