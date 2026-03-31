Ozan Kabak, 23 maç sonra ilk 11'de

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali’nde deplasmanda Kosova’nın konuğu oldu.

Ay-yıldızlılarda 26 yaşındaki stoper Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11’de görev aldı.

UZUN SÜRE YOKTU

Ozan, son olarak EURO 2024 öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Bu sezon yeniden oynamaya başlayan ve gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Romanya ve Kosova maçlarının aday kadrosuna dahil edilmişti.

SAMET YERİNE 11'DE BAŞLADI

Romanya maçında oyuna sonradan dahil olan Ozan Kabak, bu karşılaşmada Samet Akaydın’ın yerine 11’de başladı.