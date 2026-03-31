Türk taraftarlar millileri yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali’nde deplasmanda Kosova’nın konuğu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kritik karşılaşmada Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Dün Kosova’ya gelen Bakan Bak, bugün karşılaşma öncesinde A Milli Takımı, kamp yaptığı otelden stadyuma uğurladı.

Bakan Bak, mücadeleyi tribünden de takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLDU

Ay-yıldızlıların, Kosova’ya konuk olduğu karşılaşmada deplasman tribünü tamamen doldu.

Türkiye’ye yaklaşık 750 kişilik yer verilirken, Kosova ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlar ile Türkiye’den gelen taraftarlar deplasmandaki yerlerini aldı.