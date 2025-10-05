Abone ol: Google News

Martin Odegaard, Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Arsenal, 26 yaşındaki oyuncu Martin Odegaard'ın sol dizinde bağ yaralanması tespit edildiğini belirtti.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 20:29
Arsenal'de forma giyen Martin Odegaard, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

Arsenal'den yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sol dizinde bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.

WEST HAM MAÇINDA SAKATLANDI

Orta sahada görev yapan Odegaard, İngiltere Premier Lig'de dün oynanan West Ham United maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

NORVEÇ'İN MAÇLARI

Norveç Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 Ekim'de İsrail, hazırlık maçında da 14 Ekim'de Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

