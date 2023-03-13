Mehmet Aydın, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı Schalke 04 forması ile kariyerine devam eden genç futbolcu Mehmet Aydın, A Milli Takım formasını giymek istediğini söyleyerek tercihini Türkiye'den yana kullandı.

21 yaşındaki Mehmet Aydın, milli takım kariyeri adına tercihini yaptı.

Bundesliga takımlarından Schalke 04’te forma giyen Mehmet Aydın’ın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığı bildirildi.

Aydın, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, gelecekte Türk Milli Takımı’nda oynamak istediğini söyledi.

"Bana gerçek bir perspektif sundu"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmeler yaptığı bilgisini paylaşan 21 yaşındaki genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi."

Aydın bu kararı vermek için uzun süre düşündüğünü ve kararı vermenin kolay olmadığını kaydetti.

Schalke altyapısında yetişti

Almanya’nın genç milli takımlarında forma giyen gurbetçi isim Schalke 04 altyapısında yetişti.

Mehmet Aydın, Schalke formasıyla bu sezon 15 maça çıktı. Sağ kanat mevkisinde oynayan futbolcu, bu maçların 3 tanesine ilk 11'de başlarken gol veya asist yapamadı.