Milli atlet Zübeyde Süpürgeci, Paralimpik Oyunlar'da finalde

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde kadınlar 100 metre T54 kategorisinde Zübeyde Süpürgeci finale çıkmayı başardı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya umutlarımız devam ediyor.

Bu yıl bir kez daha Avrupa Şampiyonu olan Zübeyde Süpürgeci, Paralimpik Oyunlar'da da büyük bir başarıya imza atmak üzere.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm kadınlar 100 metre T54 kategorisi yarışında Zübeyde Süpürgeci, elemede ilk seride yarıştı.

İLK 3'E GİREN ZÜBEYDE FİNALDE

Serisinde 16.63'lük derecesiyle 3. sırayı elde eden milli sporcu, ilk 3'e girdiği için diğer serinin sonucunu beklemeden adını finale yazdırdı.

Zübeyde Süpürgeci'nin yer alacağı final TSİ 14.46'da başlayacak.