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    Milli tekvandocu Merve Dinçel’den altın madalya

    Milli tekvandocu Merve Dinçel’den altın madalya

    Tekvando Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel altın madalya kazandı.
    • AA
    • 28.11.2021 - 06:35
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 07:00
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    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası düzenlendi.

    MERVE’DEN BÜYÜK GURUR

    Türkiye’yi bu alanda temsil eden milli tekvandocu Merve Dinçel, 53 kiloda mücadele altın madalya kazandı.

    İSPANYOL RAKİBİNİ ALTIN VURUŞLA YENDİ

    Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Tekvando Federasyonu tarafından büyükler kategorisinde ilk defa düzenlenen organizasyonda milli sporcumuz Merve Dinçel, İspanya'dan Alma Perez Corrado'yu altın vuruşla yenerek şampiyon olmuştur." denildi.

    Milli tekvandocu Merve Dinçel’den altın madalya #1

    40 OLİMPİK PUAN ALDI

    Açıklamada, milli sporcunun organizasyona Türkiye'den kendi imkanıyla katıldığı ve 40 olimpik puan aldığı aktarıldı.

    Milli tekvandocu Merve Dinçel’den altın madalya #2

    Milli tekvandocu Merve Dinçel’den altın madalya #3

    Milli tekvandocu Merve Dinçel’den altın madalya #4

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