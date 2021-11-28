Milli tekvandocu Merve Dinçel’den altın madalya

Tekvando Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası düzenlendi.

MERVE’DEN BÜYÜK GURUR

Türkiye’yi bu alanda temsil eden milli tekvandocu Merve Dinçel, 53 kiloda mücadele altın madalya kazandı.

İSPANYOL RAKİBİNİ ALTIN VURUŞLA YENDİ

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Tekvando Federasyonu tarafından büyükler kategorisinde ilk defa düzenlenen organizasyonda milli sporcumuz Merve Dinçel, İspanya'dan Alma Perez Corrado'yu altın vuruşla yenerek şampiyon olmuştur." denildi.

40 OLİMPİK PUAN ALDI

Açıklamada, milli sporcunun organizasyona Türkiye'den kendi imkanıyla katıldığı ve 40 olimpik puan aldığı aktarıldı.