Ozan Kabak, 22 maç sonra milli formayı giydi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaştı ve rakibini 1-0 yenerek finale çıktı.

Milli futbolcu Ozan Kabak da uzun bir aradan sonra milli takımda oynadı.

SON MAÇI İTALYA'YA KARŞI

Son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde deplasmanda İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

22 MAÇ SONRA OYNADI

Romanya maçında yedeklerde yer alan 26 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna girdi.

Ozan Kabak böylece 22 maç sonra milli takım formasıyla sahada yer aldı.