Polonya - Türkiye maçının ilk 11'leri

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak.
Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek.
Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.
İlk 11'ler
Polonya: Szczesny, Kiwior, Dawidowicz, Bednarek, Piotrowski, Swiderski, Zielinski, Frankowski, Zalewski, Slisz, Lewandowski
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy
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