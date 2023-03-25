Salih Özcan: Taraftarların bizi ıslıklayacağını biliyorduk

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Ermenistan'la deplasmanda karşılaştı.

Milliler, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maç sonunda ise orta saha oyuncusu Salih Özcan, 90 dakikayı değerlendirdi.

Salih Özcan, şu şekilde konuştu:

"Taraftarların bizi ıslıklayacağını biliyorduk. Zor ve sert bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ancak, kazanmayı başardık ve EURO 2024 yolunda ilk adımı atmayı başardık."