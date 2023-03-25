Salih Özcan: Taraftarların bizi ıslıklayacağını biliyorduk

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Ermenistan'la deplasmanda karşılaştı.
Milliler, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Maç sonunda ise orta saha oyuncusu Salih Özcan, 90 dakikayı değerlendirdi.
"Taraftarların bizi ıslıklayacağını biliyorduk"
Salih Özcan, şu şekilde konuştu:
"Taraftarların bizi ıslıklayacağını biliyorduk. Zor ve sert bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ancak, kazanmayı başardık ve EURO 2024 yolunda ilk adımı atmayı başardık."
"3 puanla ülkemize geri dönüyoruz"
Salih ayrıca, şunları söyledi:
"6 numarada yalnız oynadım, önümde Hakan ve Orkun 8 olarak oynadı. Topla daha rahat oynadık. Topu çevirmeyi denedik ve bunu başardık. 2 golü attık. 3 puanla ülkemize geri dönüyoruz."