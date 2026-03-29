Senegal, sahaya Afrika Uluslar Kupası’yla çıktı

Dünyayı sarsan bir kararla Fas, Senegal'in sahadan çekildiği Afrika Uluslar Kupası finalinin 3-0 hükmen galibi ilan edilmişti.

Bunun üzerine Senegal Milli Takımı, Peru ile yaptığı hazırlık maçı öncesi çarpıcı bir girişimde bulundu.

SAHAYA KUPAYKA ÇIKTILAR

Senegal, sahaya Afrika Uluslar Kupası kupasıyla birlikte çıkarak yaşanan sürece göndermede bulundu.

Senegal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçta ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

GERİLİMLİ FİNAL MAÇI

Fas'ın Rabat kentinde oynayan AFCON finalinde, maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu.

Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.