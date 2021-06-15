Şenol Güneş: Tüm Türkiye ve Azerbaycan'ı mutlu etmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan basınına iddialı konuştu.

Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya karşı Roma'da 3-0'lık bir yenilgi alsa da bu karşılaşmanın telafisi için önümüzde 2 maç var.

Ancak çarşamba günü Galler'le mücadele edecek ay-yıldızlıların kaybetme lüksü yok. Bir sonraki tura umutlarını taşımak için kazanmak ya da en az 1 puan alıp, rakiplerinin durumunu beklemek zorunda. Aksi bir sonuç ise hayallerimizin yıkılması, planladığımızdan çok daha erken eve dönmemiz anlamına gelecek.

"TÜM TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş de bu maç öncesi Azeri basınına konuşurken, bu konuya dikkat çekti. Güneş, şu açıklamalarda bulundu:

"İsviçre ve Galler'in 1-1 berabere kalması, takımın İtalya maçındaki negatif duygunun değişmesine yardımcı oldu. Şimdi ise gruptan çıkma konusunda daha bir güven oluştu. Bu tablo belki gruptan çıkmamız için 4 puanın bize yeterli olacağı anlamına da geliyor. Ancak biz iki maçı da kazanmak ve 6 puanla gruptan çıkmak istiyoruz. Futbol tarihimiz açısından çok önemli bir eşikte olduğumuzun farkındayız. Tüm Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan halkını mutlu etmek istiyoruz."





GALLER...

EURO 2020'nin 2. maçında yarın Bakü'de Galler ile karşılaşacak olan Türk Milli Takımı rakibi ile ilk defa uluslararası bir turnuvada karşılaşacak. Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcunun hiçbiri şimdiye kadar Galler'e karşı maç yapmadı. Bu maç aynı zamanda Milli Takımımızın Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki ilk müsabakası olacak. Galler, tarihinde Avrupa Şampiyonası'na bir kez katıldı. EURO 2016'da İngiltere, grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Son 16'da Kuzey İrlanda'yı, çeyrek finalde de Belçika'yı eledi. Yarı finalde Portekiz'e 2-0 kaybetti.