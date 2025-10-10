Stale Solbakken'den İsrail maçı yorumu

Norveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, yarın İsrail ile atmosferi farklı bir maç oynayacaklarını söyledi.

Solbakken, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın yapacakları İsrail maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

"UMARIM MAÇ SIRASINDA HER ŞEY BARIŞ İÇİNDE GEÇER"

Oyuncularının süreç boyunca hassas davrandığını belirten Solbakken, "Spor dışı nedenlerden dolayı bu maçın özel bir maç olduğu gerçeğini görmezden gelemezsiniz. Ama oyuncularım bu konuyu iyi yönettiler ve umarım maç sırasında her şey barış içinde geçer." diye konuştu.

"İYİ BAŞA ÇIKTIK"

Futbol kamuoyundaki tartışmaların ilk günden itibaren dikkat dağınıklığına neden olabileceğini bildiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Bununla iyi başa çıktık ve bu koşullar altında da performansımızı sergileyebildik. Bence bu kez politikayı halleden liderler de futbol federasyonunda var." dedi.

"HERKES MEMNUN OLUR"

Ateşkes anlaşmasının kendilerinin rahatlayıp rahatlatmadığıyla ilgili soruya Solbakken, "Umarım her şey tüm taraflar için iyi gider, herkes memnun olur. Bu durum futboldan çok daha büyük bir şey." yanıtını verdi.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Solbakken, Martin Odegaard'ın forma giyemeyecek olmasıyla ilgili de "Takımda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Kaptan, tüm eleme maçlarında bizim için harika bir performans gösterdi ama biz de neredeyse tüm Uluslar Ligi maçlarını onsuz oynadık. Yani onsuz iyi performans gösteremeyeceğimizi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Basın toplantısında konuşan Alexander Sörloth, "Çok önemli bir maç. Çoğumuz durumu biliyoruz ve etkilenen tüm insanlar için üzülüyoruz. Bence bizim için en iyisi maça odaklanmak. Evet, biz profesyoneliz ve işimizi yapacağız." dedi.

"BENCE O HARİKA BİRİSİ"

İsrail maçı öncesi yaşananlarla ilgili kendi aralarında konuştuklarını belirten 29 yaşındaki forvet, federasyon başkanı Lise Klaverness ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Bence o harika birisi. Onu yıllardır tanıyorum ve o işine el atan bir lider. Düşündüğünü söylemekten çekinmiyor. Bence Lise Klaveness cesur. Böyle bir lidere sahip olmak bizim için gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Sörloth, yarın Martin Odegaard'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla ilgili, "O en iyi oyuncularımızdan biri. Tabii ki onu özleyeceğiz ama daha önce de onsuz iyi oynadık, çünkü çok iyi oyuncularımız var." görüşünü paylaştı.

"BASKI HİSSETMİYORUM"

Deneyimli oyuncu, "Milli takımda kendini kanıtlamak için biraz baskı hissediyor musun?" sorusuna, "Hayır, milli takımda uzun yıllardır çok iyi oynuyorum, takım da çok iyi performans gösteriyor. Bu yüzden şu anda baskı hissetmiyorum." yanıtını verdi.