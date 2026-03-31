Irak'ın Bağdat kentinde ABD'li gazeteci Shelly Kittleson kaçırıldı

Irak'ın Bağdat kentinde bulunan Saadun Caddesi üzerindeki Filistin Oteli yakınlarında gündüz vakti silahlı bir grup, ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'u kaçırdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Kittleson, insanların gözü önünde zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Kaçırılma anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın hemen ardından geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, elde edilen istihbarat doğrultusunda şüphelilerin izinin sürüldüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin takibi sonucu kaçırma olayında kullanılan araçlardan biri kuşatıldı.

Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı sırada aracın devrildiği, bu esnada bir şüphelinin yakalandığı ve araçlardan birine el konulduğu ifade edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakanlık, kaçırılan gazetecinin kurtarılması ve olayla bağlantılı diğer kişilerin yakalanması için operasyonların sürdüğünü duyurdu.

Olayla bağlantısı bulunan tüm şüpheliler hakkında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

Uzun yıllardır Irak ve Orta Doğu’daki siyasi ve güvenlik gelişmelerini takip eden Kittleson, uluslararası medya kuruluşları için serbest gazeteci olarak çalışıyor.

Özellikle Irak’taki siyasi gelişmeler ve güvenlik konularına ilişkin analizleriyle tanınıyor.