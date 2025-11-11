Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçının biletleri ücretsiz olacak

- Ümit Milli Futbol Takımı, 14 Kasım Cuma Ukrayna ile karşılaşacak.
- Maçın biletleri ücretsiz olacak.
- Futbolseverler biletleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alabilecek.
2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile karşılaşacak.
14 Kasım Cuma günü oynanacak maçın biletleri ücretsiz olacak.
PASSO'DAN ALINABİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.