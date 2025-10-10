Ümit Milliler Litvanya'yı net skorla geçti Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Litvanya'yı ağırladı. Sakarya'da oynanan mücadeleyi Ümit Milliler, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Ay-Yıldızlıların gollerini 26. dakikada Başar Önal ile 85. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti. Bu sonuçla 4 puana yükselen Türkiye, gruptaki bir sonraki maçında Macaristan deplasmanına gidecek. 1 puanda kalan Litvanya ise Hırvatistan ile karşılaşacak. TÜRKİYE: 2 - LİTVANYA: 0 Hakemler: Milos Boskovic, Marjan Paunovic, Nikola Radulovic (Karadağ) Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Dk. 59 Emre Demir), Eyüp Aydın (Dk. 80 Yunus Emre Konak), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak (Dk. 70 Ali Habeşoğlu), Başar Önal, Semih Kılıçsoy (Dk. 80 Emirhan Demircan) Litvanya: Sivickas, Sapola, Slendzoka, Audinis, Burdzilauskas (Dk. 46 Setkus), Stankevicius, Michelbrink (Dk. 82 Sluta), Zevzikovas, Andrejev (Dk. 46 Matyzonok) (Dk. 56 Gudelevicius), Steponavicius, Jansonas (Dk. 82 Lickunas) Goller: Dk. 26 Başar Önal, Dk. 85 Emirhan İlkhan (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 64 Gudelevicius, Dk. 72 Stankevicius, Dk. 90 Slendzoka (Litvanya), Dk. 67 Eyüp Aydın (Türkiye) Eshspor Haberleri Bulgaristan, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

