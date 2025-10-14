Victor Osimhen, Benin karşısında hat-trick yaptı

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda 2.'lik yarışı verdiği Benin ile karşılaştı.

Nijerya'da müsabakaya 11'de başlayan Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, 3, 37 ve 51. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Ev sahibi ekip 90'da Onyeka ile bir gol daha bulurken sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

NDIDI, 90 DAKİKA OYNADI

Beşiktaş'lı Wilfred Ndidi de mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

NİJERYA, PLAY-OFF OYNAYACAK

Nijerya bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken +7 averajla Afrika elemelerinde en iyi ikinciler arasında yer aldı.

Nijerya, 2026 Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off oynayacak.

GÜNEY AFRİKA, DÜNYA KUPASI'NDA

Gruptaki bir diğer maçta konuk ettiği Ruanda'yı 3-0 mağlup eden Güney Afrika ise grubu lider tamamladı ve Dünya Kupası biletini kaptı.