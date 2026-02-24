Vincenzo Montella'dan Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'a övgüler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

TuttoSport'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Şu an odağımız play-off'lar. Turnuvada yer almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞİMİNE GÜVENİYORUM"

Türk futbolu hakkında değerlendirmede bulunan İtalyan teknik direktör, "Genç futbolculara önem veriliyor. Türk futbolunun gelişimine güveniyorum." şeklinde konuştu.

BARIŞ VE SEMİH'E ÖVGÜLER

Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'a ayrı bir parantez açan Montella, "Barış'ın fiziksel olarak inanılmaz bir gücü var, Semih ise takip edilmesi gereken bir isim." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİYE GİDECEĞİNE EMİNİM"

Kenan Yıldız'ın olgunluk seviyesine ulaştığını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Juventus iyi işler yaptığında, onun da daha iyiye gideceğine eminim." şeklinde konuştu.

"FUTBOL HER ZAMAN İHTİMALLERE AÇIKTIR"

Juventus - Galatasaray maçına değinen deneyimli teknik direktör, "Futbol her zaman ihtimallere açıktır. Galatasaray avantajlı ama maçın içinde kalması gerekir." dedi.

"DUYGUSAL BİR LİDER"

Victor Osimhen'in takım içi liderliğine de vurgu yapan Montella, "Duygusal bir lider. Takımın çehresini değiştiren bir oyuncu." ifadelerini kullandı.