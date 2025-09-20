Zinedine Zidane'ın oğlu, Cezayir Milli Takımı'nı seçti

İspanya 2. Ligi takımlarından Granada’nın kalesini koruyan Luca Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonu'nun davetini kabul etti.

27 yaşındaki Zidane, bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynama fırsatı yakalayabilir.

KADROYA ÇAĞIRMAYI PLANLIYOR

Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda lider durumda.

Teknik direktör Vladimir Petkovic'in gruptaki son iki maç için Luca Zidane’ı kadroya çağırmayı planladığı basına yansıdı.

KARDEŞİ FRANSA İÇİN MÜCADELE EDECEK

Luca'nın 19 yaşındaki kardeşi Elyaz ise Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'yla 27 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Şili’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda mücadele edecek.