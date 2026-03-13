Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde yarışacak

Almanya'da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde sezon açılış yarışı NLS 1'de milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, piste çıkacak.

Ayhancan, yarın Almanya'nın Eifel Dağları'nda yer alan 20,832 kilometre uzunluğundaki Nürburgring Nordschleife pistinde gerçekleştirilecek dört saatlik yarışta Manthey takımı adına 911 numaralı Porsche GT3 R ile yarışacak.

ESTRE İLE DİREKSİYONU PAYLAŞACAK

Ayhancan Güven, aracın direksiyonunu Porsche fabrika pilotlarından Kevin Estre ile paylaşacak.

Bu 4 saatlik dayanıklılık yarışları, aynı zamanda Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesinde takımlar ve pilotlar için hazırlık niteliği taşıyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) kazandığı şampiyonlukla Türk motor sporları tarihinde önemli bir başarıya imza atan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'in mücadele edeceği NLS 1 yarışı, yarın TSİ 13.15'te başlayacak.