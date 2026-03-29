Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de ilk yarışı 20. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ilk yarışını 20. sırada tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ilk yarışı gerçekleşti.
Şampiyonada sezonun ikinci ayağının ilk yarışı, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde koşuldu.
Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha'nın Motoxracing Worldsbk takımıyla katıldığı yarışı 20. sırada bitirdi.
İLK SIRAYI BULEGA ALDI
Yarışta damalı bayrağı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Portekizli sürücü Miguel Oliveira ise üçüncü sırada geçti.
Şampiyonanın Portekiz etabında bugün TSİ 13.10'da superpole, 17.30'da da hafta sonunun ikinci yarışı yapılacak.
