Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
390.761
2.89%
BTXN Coin
10.65
0.28%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Bütçe limitini aşan Red Bull'un cezası belli oldu

    Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2021 sezonunda bütçe limit aşan Red Bull'a 7 milyon dolar para cezasıyla birlikte rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirildiğini açıkladı.
    • 29.10.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bütçe limitini aşan Red Bull'un cezası belli oldu

    Formula 1'de 2022 sezonunun markalar şampiyonu Red Bull'un bütçe limitini aşmasıyla ilgili devam eden soruşturmada cezası belli oldu.

    FIA'dan yapılan açıklamada, Red Bull'un 135 milyon dolarlık bütçeyi yaklaşık 2 milyon dolar aştığı aktarılırken 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirildiği kaydedildi.

    Bütçe limitini aşan tutarın güç ünitesi için yapılan geliştirmeler, sabit maliyetler, sosyal güvenlik harcamaları ve Formula 1'le ilgili olmayan maliyetlerin eksik belirtilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

    Sıradaki durak Meksika

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.

    Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 30 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak.

    Bu sezon Verstappen 13, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.


    Elazığ'da yediği etten hastanelik oldu, kasap mühürlendi
    3. Sayfa

    Elazığ'da yediği etten hastanelik oldu, kasap mühürlendi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    TTB Başkanı ve yönetiminin görevden alınması için davaname hazırlandı
    Gündem

    TTB Başkanı ve yönetiminin görevden alınması için davaname hazırlandı

    Görüş Bildir