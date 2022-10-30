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    Erzincan'da motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu

    Erzincan’da bir grup motosiklet tutkunu, halk arasında Üç Göller olarak bilinen 3 bin 128 rakımdaki dağların arasında bulunan doğa harikası göllerin etrafında kros motosikletleriyle sürüş yaparak adre
    • 30.10.2022 - 08:22
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    Erzincan'da motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu

    Erzincan’da motosiklet tutkunu 16 kişilik bir grup günün ilk ışıklarıyla birlikte motosikletleriyle yola koyularak unutulmaz bir gün yaşadı.

    3 bin rakımda macera yaşadılar

    Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri, 3 bin 128 rakım ile Doğu Anadolu’da en yüksekte bulunan ve halk arasında Üç Göller olarak bilinen göllerin etrafında doyasıya eğlenmenin ve maceranın tadını çıkardı.

    Zaman zaman zorlu doğa şartlarıyla baş başa kalan kros motorlu grup dağları tepeleri aşarak hedeflerine ulaşmanın sevinciyle de göl etrafında şarkı söyleyerek oynamaya başladı.

    Erzincan da motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu #1

    Motosiklet tutkunları Üç Göller'e gitti

    Motosiklet tutkunlarının hedefinde daha önce hiç ayak basılmamış bölgelere giderek kros motorlarını orada sürmek ve rekorlara imza atmak var. Daha önceleri yalnızca helikopterin gittiği Merk Yaylası’na giden ekip bu kez o yayladan 500 metre daha yükseklikte bulunan Üç Göller’e gitti.

    İHA'nın haberine göre, doğa harikası bölgeyi havadan drone ile de görüntüleyen motosiklet tutkunları muhteşem manzarayı gözler önüne serdi. Göl manzarası karşısında motosiklet sürmenin keyfini yaşayan ekip zaman zaman da rampada birbirleriyle yarıştı.

    Erzincan da motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu #2

    "Gevşek bir zeminde rampa çıkıyoruz"

    Enduro Motor Grubu Üyeleri yaptıkları konuşmalarda, “Çıkışlar bizleri biraz zorladı ama rotamız çok güzel, çok eğleniyoruz. Aşırı taşlar vardı ama yolumuza devam ediyoruz. Gevşek bir zeminde rampa çıkıyoruz. Şimdiye kadar bir problem yaşamadık, inşallah bundan sonra da böyle olur” dediler.

    Erzincan da motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu #3

    Erzincan da motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu #4


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