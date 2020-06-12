Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

Formula 1 takvimindeki koronavirüs etkileri devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle takvimini değiştiren Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli olmuştu.

Formula 1 yönetimi son olarak, 2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya Grand Prix'sinin iptal edildiğini resmen açıkladı.

Açıklamada, Azerbaycan ve Singapur'daki yarışların caddelerde yapılması, hazırlıkların zaman alması ve hava şartlarıyla ilgili zorluklar, Japonya'da ise devam eden seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerin iptal kararında etkili olduğu ifade edildi.

SEYİRCİ ALINMAYACAK

Salgın nedeniyle ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve üst düzey önlemler altında organizasyon gerçekleştirilecek. Önceki sezonlarda yaklaşık 400 medya çalışanının görev yaptığı organizasyonda, sadece 10 gazeteci çalışacak.

Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:

5 Temmuz: Avusturya

12 Temmuz: Avusturya

19 Temmuz: Macaristan

2 Ağustos: Büyük Britanya

9 Ağustos: Büyük Britanya

16 Ağustos: İspanya

30 Ağustos: Belçika

6 Eylül: İtalya