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    Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

    Formula 1 takvimindeki koronavirüs etkileri devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 14:39
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    Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

    Koronavirüs salgını nedeniyle takvimini değiştiren Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli olmuştu.

    Formula 1 yönetimi son olarak,  2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya Grand Prix'sinin iptal edildiğini resmen açıkladı.

    Açıklamada, Azerbaycan ve Singapur'daki yarışların caddelerde yapılması, hazırlıkların zaman alması ve hava şartlarıyla ilgili zorluklar, Japonya'da ise devam eden seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerin iptal kararında etkili olduğu ifade edildi.

    SEYİRCİ ALINMAYACAK

    Salgın nedeniyle ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve üst düzey önlemler altında organizasyon gerçekleştirilecek. Önceki sezonlarda yaklaşık 400 medya çalışanının görev yaptığı organizasyonda, sadece 10 gazeteci çalışacak.

    Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:

    5 Temmuz: Avusturya
    12 Temmuz: Avusturya
    19 Temmuz: Macaristan
    2 Ağustos: Büyük Britanya
    9 Ağustos: Büyük Britanya
    16 Ağustos: İspanya
    30 Ağustos: Belçika
    6 Eylül: İtalya

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