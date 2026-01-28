Motosiklet Federasyonu'ndan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na davet

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Rize'nin Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet etti.

TMF'nin açıklamasına göre, 2026 yılının ilk Dünya Şampiyonası özelliğini taşıyan SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Rize Valiliğinin katkılarıyla 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Güneysu İlçesine bağlı Handüzü Yaylasında gerçekleştirilecek.

"RİZE'YE DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Başkanı Vefa, Türkiye'nin kış sporları kapasitesini dünyaya tanıtacak organizasyona, yurt dışından ve yurt içinden bütün sporseverleri davet etti.

Vefa, şunları kaydetti:

SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösteriliyor. Organizasyon, yalnızca sporun gelişimine değil, Türkiye'nin ekonomisine ve turizmine de önemli katkılar sağlayacak. Rize Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek şampiyonamız; televizyon, internet ve sosyal medya yayınları aracılığıyla 86 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Dünyanın en iyi snowcross sporcuları Handüzü'nde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Bu büyük organizasyon, hem spor kültürümüzün gelişmesine hem de spor turizmi alanında ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak. Tüm sporseverleri ve halkımızı bu heyecana ortak olmaya, Rize'ye davet ediyoruz.