Tayland'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı olan Tayland Grand Prix sprint yarışı gerçekleşti.

Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 13 tur üzerinden yapılan sezonun ilk sprint yarışında 19.39.155'lik derece elde eden Red Bull KTM Fabrika takımının İspanyol sürücüsü Pedro Acosta, birinci sırayı aldı.

20. OLDU

Kariyerinde ilk sprint yarışına çıkan Prima Pramac Yamaha'nın sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 15. sırada giderken bitime iki tur kala düşerek Acosta'nın 25.860 saniye gerisinde 20. oldu.

Bitiş çizgisini Acosta'dan 0.108 saniye geride geçen İspanyol Marc Marquez (Ducati Lenovo'dan) ikinci, liderin 0.540 saniye arkasında İspanyol Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP) ise üçüncü sırada yer aldı.

YARIŞ YARIN YAPILACAK

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyona ulaşmıştı.

Yarış, yarın saat 11.00'de 26 tur üzerinden koşulacak.

İLK 5 SIRA

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1- Pedro Acosta (İspanya): 12 puan

2- Marc Marquez (İspanya): 9

3- Raul Fernandez (İspanya): 7

4- Ai Ogura (Japonya): 6

5- Jorge Martin (İspanya): 5