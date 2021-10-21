Euro
10.7517
0.01%
Dolar
9.2086
-0.03%
Altın
527.86
0.01%
Borsa
1.433
0.21%
Bitcoin
603.996
1.21%
BTXN Coin
0.00
0.00%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. İşte sonuçlar..
    • AA
    • 21.10.2021 - 00:05
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 00:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Günün öne çıkan F Grubu maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi.

    SON GOL CRİSTİANO RONALDO'DAN

    Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Marcus Rashford, 75. dakikada Harry Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo attı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Konuk takımın gollerini 15. dakikada Mario Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral kaydetti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    MERİH DEMİRAL SAKATLANDI

    Atalanta kariyerindeki ilk golünü atan milli futbolcu Merih Demiral, sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıktı. Bu sonuçla Manchester United 6 puana ulaştı, Atalanta 4 puanda kaldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    LİLLE İLE SEVİLLA YENİŞEMEDİ

    G Grubu'nda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in görev yaptığı maçta Lille, evinde Sevilla karşısında 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Bu sonucun ardından Sevilla 3, Lille 2 puana ulaştı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    SON ŞAMPİYON CHELSEA'DEN MALMÖ'YE 4 GOL

    Son şampiyon Chelsea ise H Grubu'nda Malmö'yü 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57. dakikalarda penaltıdan Jorginho, 48. dakikada Kai Havertz'in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti. Chelsea'nin 6 puana çıktığı grupta Malmö'nün puanı bulunmuyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

    GECENİN SONUÇLARI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya): 0-4

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #6

    Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 3-2

    Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya): 1-4

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #7

    Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya): 0-0

    Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya): 0-1

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #8

    Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç): 4-0

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir