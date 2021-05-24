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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Beşiktaş'ın, Devler Ligi'nde ilk iki torbadaki muhtemel rakipleri belli oldu.