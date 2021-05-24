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    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Beşiktaş'ın, Devler Ligi'nde ilk iki torbadaki muhtemel rakipleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 09:50
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    Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 sıra içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

    Siyah-beyazlılar, ön elemelerden gelecek takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbada yer alacak.

    Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini artıracak.

    İşte Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri...

    Beşiktaş ın Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri #1

    MUHTEMEL RAKİPLER

    Lille (1. torba)

    Atletico Madrid (1. torba)

    Manchester City (1. torba)

    Bayern Münih (1. torba)

    PSG (1. torba)

    Inter (1. torba)

    Sporting (1. torba)

    Zenit (1. torba)

    Manchester United (1. ya da 2. torba)

    Chelsea (1. yada 2. torba)

    Real Madrid (2. torba)

    Juventus (2. torba)

    Barcelona (2. torba)

    Juventus (2. torba)

    Liverpool (2. torba)

    Sevilla (2. torba)

    Beşiktaş ın Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri #2

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