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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 09:26
- Güncelleme : 24.05.2021 - 09:50
Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 sıra içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Siyah-beyazlılar, ön elemelerden gelecek takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbada yer alacak.
Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini artıracak.
İşte Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri...
MUHTEMEL RAKİPLER
Lille (1. torba)
Atletico Madrid (1. torba)
Manchester City (1. torba)
Bayern Münih (1. torba)
PSG (1. torba)
Inter (1. torba)
Sporting (1. torba)
Zenit (1. torba)
Manchester United (1. ya da 2. torba)
Chelsea (1. yada 2. torba)
Real Madrid (2. torba)
Juventus (2. torba)
Barcelona (2. torba)
Juventus (2. torba)
Liverpool (2. torba)
Sevilla (2. torba)