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    Abdullah Avcı'dan Avrupa'da kötü karne

    Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkamadı. 2. kez elemelerde başarısız olan Avcı'nın Avrupa karnesi hiç iç açıcı değil.
    • 25.08.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:02
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    Abdullah Avcı'dan Avrupa'da kötü karne

    Trabzospor, 2-1'in rövanşında Kopenhag ile kendi sahasında 0-0 berabere biten maç sonucu UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdı. Abdullah Avcı, 2. kez Şampiyonlar Ligi elemesinde başarısız oldu.

    Başakşehir ile aynı kaderi yaşamıştı

    Abdullah Avcı, daha önce Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmişti. 3. turda Clup Brugge'u 3-3 ve 2-0'lık skorla eleyen Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir, Play-Off turunda Sevilla'ya 1-2 ve 2-2'lik skorlarla elenmişti.

    Geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yaparak büyük başarıya ulaşan Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi elemesinde Başakşehir'deki dönemine benzer bir senaryo yaşadı. Yine ilk maçı 2-1 kaybeden Avcı'nın takımı rövanşta eşitliği bozamadı.

    Abdullah Avcı dan Avrupa da kötü karne #1

    Trabzonspor'da Avrupa karnesi

    Abdullah Avcı, böylece Avrupa'da Trabzonspor'un başında çıktığı 6 maçta sadece bir kez o da penaltılara giden maçta galibiyet sevinci yaşadı. Geçen sezon Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden bordo-mavililer, Molde ile iki kez berabere kaldı ve rakibini penaltılarla eledi. Konferans Ligi'ni kazanan Roma ile eşleşen Trabzonspor, 1-2 ve 0-3'lük skorlarla rakibine boyun eğdi.

    Avrupa'da yüzü gülmüyor

    Abdullah Avcı, Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 19 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik 11 yenilgi aldı.

    Abdullah Avcı dan Avrupa da kötü karne #2


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