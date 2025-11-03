Antonio Conte'den Galatasaray sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde kendileri adına belirleyici bir maç olup olmadığına yönelik gelen sorunun ardından kazanmak istediklerini söyledi.

"KAZANMAK YETERLİ"

Conte, "Onlardan bir gol daha fazla atacağımızı hayal ediyorum. Benim için 1-0 ya da 4-3 kazanmak fark etmez, kazanmak yeterli." dedi.

GALATASARAY SÖZLERİ

Eintracht Frankfurt'un Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği maçı hatırlatan Conte, "Galatasaray'a karşı 5 gol atan bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bundesliga zorlu bir lig ve Eintracht Frankfurt da ligde iyi gidiyor. Elimizdeki kartlar oynamalıyız." diye konuştu.

"BEN SAKİNİM"

56 yaşındaki teknik adam, "Bizim için önemli bir maç ama ben sakinim. Zihinsel olarak güçlü bir grubumuz olduğunu biliyorum ve cumartesi günü Como maçında bunun mükemmel bir kanıtını verdik." sözlerini sarf etti.

NAPOLI, FRANKFURT'U KONUK EDECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Napoli - Eintracht Frankfurt karşılaşması 4 Kasım Salı günü oynanacak.

Mücadele öncesi iki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde 3'er puanı bulunuyor.