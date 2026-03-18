Barcelona, 7 golle çeyrek finale çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Nou Camp'ta Newcastle United'ı konuk etti.

İngiltere'de oynanan ve 1-1 tamamlanan eşleşmenin rövanşına ev sahibi 6. dakikada Raphinha'nın golüyle başladı.

Newcastle, 17. dakikada Elanga ile eşitliği yakalarken, 1 dakika sonra Marc Bernal, Barcelona'nın 2. golünü kaydetti.

Elanga, 28'de kendisinin ve takımının 2. golünü atarken ilk yarı da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI FARKA GİTTİLER

Katalanlar, ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyarken 45 ile 61. dakikalar arası 4 gol buldu.

Bu bölümde Robert Lewandowski 2, Lamine Yamal ve Fermin Lopez de birer gole imza attı.

Raphinha, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 7. golünü filelere bıraktı.

Kalan bölümde başka gol olmazken, Barcelona Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid - Tottenham eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.