Fatih Terim, Galatasaray - Liverpool maçına geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu kritik müsabaka öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı.

STADA GELDİ

Uzun bir aranın ardından stadyuma gelen 72 yaşındaki Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibe destek vermek için yerini aldı.

Galatasaray’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli başarılara imza atan ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Terim’in tribündeki varlığı taraftarlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

KIZINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından "Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla." ifadelerinin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.